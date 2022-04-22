"Будуть гатити артилерією": Борис Джонсон озвучив песимістичний прогноз щодо закінчення війни з росією

Британський прем'єр вважає, що росіянам не вдасться зламати українців

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який 9 квітня відвідав Київ з офіційним візитом, припустив, що війна росії проти України може тривати до кінця 2023 року.

Як повідомляє ВВС, про це британський прем'єр заявив під час пресконференції в Нью-Делі.

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Так, окремі оцінки західних розвідувальних агенцій про те, що обстріли українських міст російськими окупантами можуть тривати до 2023 року, Джонсон назвав "реалістичною можливістю". На його думку, Кремль не відступить від намірів взяти Україну через катастрофічний провал своєї армії, тому бомбардування українських міст може тривати ще довго. Джонсон впевнений, що росіяни продовжать "жахливу тактику знищення артилерією" українців.

При цьому британський прем'єр переконаний, що російським окупантам не вдасться зламати прагнення українців до свободи, яким би не було співвідношення сил.

Нагадаємо, що Джонсон напередодні висловив думку, що дипломатичні переговори з росією щодо війни в Україні навряд чи увінчаються успіхом, а виною всьому — позиція кривавого диктатора путіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Борис Джонсон пообіцяв, що Британія й надалі посилюватиме санкційний тиск на росію, а нові обмеження вводитимуться щотижня.

Також прем’єр-міністр Британії публічно заявив, що британці мають намір надіслати Україні додаткову партію потужного озброєння на мільярди гривень. Серед яких будуть і зенітні комплекси Starstreak.