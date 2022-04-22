Рус

"Будуть гатити артилерією": Борис Джонсон озвучив песимістичний прогноз щодо закінчення війни з росією

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
190
Борис Джонсон під час візиту в Україну 9 квітня Новина оновлена 22 квітня 2022, 17:37
Борис Джонсон під час візиту в Україну 9 квітня

Британський прем'єр вважає, що росіянам не вдасться зламати українців

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який 9 квітня відвідав Київ з офіційним візитом, припустив, що війна росії проти України може тривати до кінця 2023 року.

Як повідомляє ВВС, про це британський прем'єр заявив під час пресконференції в Нью-Делі.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

Так, окремі оцінки західних розвідувальних агенцій про те, що обстріли українських міст російськими окупантами можуть тривати до 2023 року, Джонсон назвав "реалістичною можливістю". На його думку, Кремль не відступить від намірів взяти Україну через катастрофічний провал своєї армії, тому бомбардування українських міст може тривати ще довго. Джонсон впевнений, що росіяни продовжать "жахливу тактику знищення артилерією" українців.

При цьому британський прем'єр переконаний, що російським окупантам не вдасться зламати прагнення українців до свободи, яким би не було співвідношення сил.

Нагадаємо, що Джонсон напередодні висловив думку, що дипломатичні переговори з росією щодо війни в Україні навряд чи увінчаються успіхом, а виною всьому — позиція кривавого диктатора путіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Борис Джонсон пообіцяв, що Британія й надалі посилюватиме санкційний тиск на росію, а нові обмеження вводитимуться щотижня.

Також прем’єр-міністр Британії публічно заявив, що британці мають намір надіслати Україні додаткову партію потужного озброєння на мільярди гривень. Серед яких будуть і зенітні комплекси Starstreak.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Борис Джонсон
Борис Джонсон під час візиту в Україну 9 квітня
Україна
"Будуть гатити артилерією": Борис Джонсон озвучив песимістичний прогноз щодо закінчення війни з росією
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон під час візиту в Україну 9 квітня
"Будуть гатити артилерією": Борис Джонсон озвучив песимістичний прогноз щодо закінчення війни з росією
Дата публікації
Категорія
Сергій Лавров
Переговори України з росією: Лавров видав нервові заяви
Дата публікації
Категорія
В Україні завершується другий місяць війни
У кремлі не знають, як закінчити війну: ЗМІ про два страхи оточення путіна
Дата публікації
Категорія
Емманюель Макрон дав добро на постачання важкого озброєння Україні
Франція передасть Україні важливу зброю: чим вона допоможе
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відображати наступ росіян
Війна – день 58: росіяни гинуть сотнями, але продовжують атакувати позиції ЗСУ