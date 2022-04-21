Джонсон назвав мету Зеленського на Донбасі і знайшов яскраве порівняння для путіна

Російського лідера прирівняли до холоднокровного плазуна — крокодила

Дипломатичні переговори щодо війни в Україні, які зараз і без того в безвиході через позицію росії, навряд чи увінчаються успіхом, вважає Борис Джонсон. На думку британського прем’єра, ситуація ускладнюється через поведінку кривавого диктатора володимира путіна. Політик вважає, що путін поводиться як "крокодил, що вчепився в ногу".

Докладніше повідомляє Reuters, передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Усі нинішні переговори з росією — швидше за все, наперед провальні. Справжні домовленості путін може спробувати вести лише після певних успіхів своєї армії в Україні. Борис Джонсон вважає, що путін "підводить росію", здатний говорити "тільки з позиції сили" і у нього відсутнє поняття "сумлінність".

А ось український лідер Володимир Зеленський, на думку британського прем’єра, хоче завершити війну та домогтися відведення російських військ із Донбасу.

"Це досить максималістська позиція, — погоджується Джонсон, відразу додаючи: — Але по Криму вони не такі максималісти".

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На особливий прогрес у переговорах політик не сподівається — знову ж таки через позицію Кремля.

"Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якими стикаються українці", — заявив Борис Джонсон, наголосивши, що світові слід продовжити допомагати Україні, у т.ч. озброєнням.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський назвав головну причину можливого припинення мирних переговорів із російською федерацією. Йдеться про бажання армії Росії знищити всіх українських захисників у Маріуполі. Якщо це станеться, конфлікт продовжать вирішувати винятково на полі бою.

Цілком імовірно, що до такого розвитку подій все і йде, адже Маріуполь перебуває у стані гуманітарної катастрофи вже не перший тиждень. У місті вціліло близько 5-10% загальної інфраструктури.