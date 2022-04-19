Переговори з росією: у Зеленського не висловили оптимізму

Ситуація в Маріуполі зробила переговорний процес із росією ще складнішим, наголошують в офісі президента.

Переговори росії з Україною, які і так проходять вкрай важко, можуть зупинитися ще більше. На цей момент взагалі важко сказати, коли будуть можливі наступні прямі переговори.

Про це заявив радник керівника Офісу президента та учасник переговорної групи Михайло Подоляк, повідомляє у своєму Телеграф-каналі Антон Геращенко.

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"Ситуація в Маріуполі зробила переговорний процес із росією ще складнішим. рф зробила серйозну ставку на другий етап своєї спецоперації (битва за Донбас), прагнучи зміцнити свої позиції на переговорах шляхом наступу на сході України", — зазначає Подоляк.

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Нагадаємо, що черговий раунд переговорів між Росією та Україною відбувся 29 березня у Стамбулі. За результатами тригодинного спілкування було зроблено низку заяв – головне у матеріалі "Телеграфа".

Як повідомлялося раніше, український президент розповів про складнощі з обороною Маріуполя та про те, що росіяни стягнули туди у шість разів більше військ, ніж у місті українських військових.