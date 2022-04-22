Рус

Україна отримає велику партію танків від країни ЄС: що відомо

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
594
M-84 Новина оновлена 22 квітня 2022, 18:12
M-84

Натомість Німеччина відправить інші машини до Словенії.

У п’ятницю, 22 квітня, на 58-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Словенія передасть Україні велику партію танків.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За інформацією джерела, Словенія передасть Україні 54 танки М-84. Очікується, що замість танків Словенія отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder і колісні бронемашини Fuchs.

Довідка: М-84 — основний бойовий танк Югославії 1980-х років, розроблений у 80-ті роки на основі радянського Т-72М. За час серійного випуску у 1983-1991 роках випущено близько 700 одиниць. M-84 широко використовувався у багатьох війнах у період 1990-х років. Станом на 2014 рік M-84 перебував на озброєнні Кувейту, а також держав, що виникли після розпаду Югославії.

Раніше повідомлялося, що Франція готова передати Україні важке озброєння. Про це у п’ятницю заявив президент Емманюель Макрон. А ось німецький уряд скоротив список на постачання важкого озброєння Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Словенія #Німеччина
M-84
Україна
Україна отримає велику партію танків від країни ЄС: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
M-84
Україна отримає велику партію танків від країни ЄС: що відомо
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон під час візиту в Україну 9 квітня
"Будуть гатити артилерією": Борис Джонсон озвучив песимістичний прогноз щодо закінчення війни з росією
Дата публікації
Категорія
Сергій Лавров
Переговори України з росією: Лавров видав нервові заяви
Дата публікації
Категорія
В Україні завершується другий місяць війни
У кремлі не знають, як закінчити війну: ЗМІ про два страхи оточення путіна
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відображати наступ росіян
Війна – день 58: росіяни гинуть сотнями, але продовжують атакувати позиції ЗСУ