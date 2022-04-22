Україна отримає велику партію танків від країни ЄС: що відомо

Натомість Німеччина відправить інші машини до Словенії.

У п’ятницю, 22 квітня, на 58-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Словенія передасть Україні велику партію танків.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За інформацією джерела, Словенія передасть Україні 54 танки М-84. Очікується, що замість танків Словенія отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder і колісні бронемашини Fuchs.

Довідка: М-84 — основний бойовий танк Югославії 1980-х років, розроблений у 80-ті роки на основі радянського Т-72М. За час серійного випуску у 1983-1991 роках випущено близько 700 одиниць. M-84 широко використовувався у багатьох війнах у період 1990-х років. Станом на 2014 рік M-84 перебував на озброєнні Кувейту, а також держав, що виникли після розпаду Югославії.

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Раніше повідомлялося, що Франція готова передати Україні важке озброєння. Про це у п’ятницю заявив президент Емманюель Макрон. А ось німецький уряд скоротив список на постачання важкого озброєння Україні.