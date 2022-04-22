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Франція передасть Україні важливу зброю: чим вона допоможе

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Емманюель Макрон дав добро на постачання важкого озброєння Україні Новина оновлена 22 квітня 2022, 15:37
Емманюель Макрон дав добро на постачання важкого озброєння Україні

Україна отримає від французів важке озброєння

У п’ятницю, 22 квітня, на 58-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Франція передасть Україні 155-мм самохідні артилерійські установки Nexter CAESAR.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє ouest-france.fr.

"Ми, як і раніше, поставляємо значну кількість обладнання, від "Мілана" (франко-німецький переносний протитанковий ракетний комплекс, – ред.) до "Цезаря", у тому числі кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Завжди з червоною межею, яка полягає в тому, щоб не вступати у війну", — заявив Макрон.

Довідка: CAESAR — 155-мм самохідна артилерійська установка на колесах, розроблена та вироблена французькою фірмою Nexter. Може похвалитися повністю автоматичним наведенням та системою автоматичної подачі снарядів. Швидкострільність САУ становить 6 пострілів за хвилину.

Переваги :

  • Висока стратегічна та тактична рухливість
  • Велика дальність стрільби (прямим наведенням до 2 км)
  • Низькі експлуатаційні витрати

Недоліки:

  • Погана прохідність бездоріжжям
  • Низький рівень захисту від вогню противника
  • Невеликий боєкомплект (18 пострілів)

Раніше заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький пояснив, чому Україна потребує постачання важкого озброєння, включаючи САУ.

Нагадаємо, німецький уряд скоротив список на постачання важкого озброєння Україні.

Теги:
#Україна #Франція #Росія #Війна з Росією #Емманюель Макрон
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