Франція передасть Україні важливу зброю: чим вона допоможе

Україна отримає від французів важке озброєння

У п’ятницю, 22 квітня, на 58-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Франція передасть Україні 155-мм самохідні артилерійські установки Nexter CAESAR.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє ouest-france.fr.

"Ми, як і раніше, поставляємо значну кількість обладнання, від "Мілана" (франко-німецький переносний протитанковий ракетний комплекс, – ред.) до "Цезаря", у тому числі кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Завжди з червоною межею, яка полягає в тому, щоб не вступати у війну", — заявив Макрон.

Довідка: CAESAR — 155-мм самохідна артилерійська установка на колесах, розроблена та вироблена французькою фірмою Nexter. Може похвалитися повністю автоматичним наведенням та системою автоматичної подачі снарядів. Швидкострільність САУ становить 6 пострілів за хвилину.

Переваги :

Висока стратегічна та тактична рухливість

Велика дальність стрільби (прямим наведенням до 2 км)

Низькі експлуатаційні витрати

Недоліки:

Погана прохідність бездоріжжям

Низький рівень захисту від вогню противника

Невеликий боєкомплект (18 пострілів)

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Раніше заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький пояснив, чому Україна потребує постачання важкого озброєння, включаючи САУ.

Нагадаємо, німецький уряд скоротив список на постачання важкого озброєння Україні.