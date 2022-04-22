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Шольц зробив гучну заяву щодо гарантій для України

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Шольц зробив гучну заяву щодо гарантій для України Новина оновлена 22 квітня 2022, 15:18

Шольц прокоментував гарантії безпеки для України

Німецький канцлер Олаф Шольц, який може втратити свою посаду через нерішучість у військовій допомозі для України, заявив, що Німеччина готова стати гарантом безпеки України згідно з новим міжнародним договором, який на переговорах у Стамбулі 29 березня обговорювали представники України та росії.

Про це він повідомив в інтерв’ю Spiegel.

"Ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати її (України) безпеку. І ми доступні у ролі гарантів ", — сказав він.

Канцлер зазначив, що зараз дуже важливим є припинення вогню в Україні та виведення російських військ з української території. Також Шольц підкреслив, що такого "світу", як хоче президент рф диктатор володимир путін, не буде.

Нагадаємо, що першими про свою готовність стати однією з країн-гарантів безпеки України заявили у Великій Британії. Постійний представник Британії під час Організації Об’єднаних Націй Барбара Вудворд повідомила про це ще 30 березня.

Також про свою готовність стати гарантами заявив і міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Однак Італія готова піти на цей крок , якщо Україна відмовиться від вступу до НАТО.

Також до Британії та Італії приєдналася і Франція, про що 8 квітня заявив Еммануель Макрон.

Теги:
#Україна #Безпека #Гарантії #Олаф Шольц
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