Шольц сделал громкое заявление насчет гарантий для Украины
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Шольц прокомментировал гарантии безопасности для Украины
Немецкий канцлер Олаф Шольц, который может лишиться своей должности из-за нерешительности в военной помощи для Украины, заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины согласно новому международному договору, который на переговорах в Стамбуле 29 марта обсуждали представители Украины и россии.
Об этом он сообщил в интервью Spiegel.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать ее (Украины) безопасность. И мы доступны в роли гарантов", — сказал он.
Канцлер отметил, что сейчас очень важно прекращение огня в Украине и выведение российских войск с украинской территории. Также Шольц подчеркнул, что такого "мира", как хочет президент рф диктатор владимир путин, не будет.
Напомним, что первыми о своей готовности стать одной из стран-гарантов безопасности Украины заявили в Великобритании. Постоянный представитель Британии при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд сообщила об этом еще 30 марта.
Также о своей готовности стать гарантами заявил и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Однако Италия готова пойти на этот шаг в случае, если Украина откажется от вступления в НАТО.
Также к Британии и Италии присоединилась и Франция, о чем 8 апреля заявил Эммануель Макрон.
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