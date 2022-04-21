Шольц может поплатиться должностью из-за отказа Украине: что известно

Недовольство таким решением канцлера нарастает как внутри коалиции, так и у лидеров оппозиции

Немецкому канцлеру Олафу Шольцу грозит отставка после отказа снабжать Украины тяжелым оружием. Уже на следующей неделе лидеры коалиции могут запустить процедуру объявления недоверия высокопоставленному чиновнику.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Указанную информацию обнародовало издание Spiegel.

Согласно имеющимся сведениям, из-за нерешительности немецкого канцлера в военной помощи для Украины в борьбе с российскими захватчиками, Олаф Шольц может лишиться занимаемой должности уже в ближайшее время. На следующей неделе лидеры оппозиционного блока "Христианско-демократического" и "Христианско-социального" союзов (ХДС/ХСС) планируют внести на рассмотрение проект резолюции, который будет касаться поставок тяжелого оружия для Украины при условии, что этого не сделает сам канцлер.

Читайте также: Категория Украина Шольц блокирует поставку танков Украине - что узнало Politico План, предложенный вице-канцлером и министром экономики Робертом Габеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает поставки около 100 танков

Кроме того, отмечается, что резолюция от немецкого ХДС может получить необходимое количество голосов для отставки Шольца, ведь представители самой коалиции с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину, поддерживают поставки тяжелого вооружения Киеву.

"В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге", — говорится в тексте издания.

Стоит напомнить, что ранее немецкое издание "Bild" сообщило о том, что по приказу канцлера Шольца Германия вдвое сократила список вооружения для Украины, вычеркнув из него тяжелые сбои в виде танков "Leopard", БТРов "Puma" и "Marder", БТР. Boxer", "Fuch".

Несмотря на решение немецкого правительства, другие страны Европы, в частности Норвегия, решила снова помочь Украине мощным вооружением и передала украинским военнослужащим очередную партию переносных зенитных ракетных комплексов "Mistral" для противостояния захватчикам из россии.