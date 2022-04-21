Шольц может поплатиться должностью из-за отказа Украине: что известно
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Недовольство таким решением канцлера нарастает как внутри коалиции, так и у лидеров оппозиции
Немецкому канцлеру Олафу Шольцу грозит отставка после отказа снабжать Украины тяжелым оружием. Уже на следующей неделе лидеры коалиции могут запустить процедуру объявления недоверия высокопоставленному чиновнику.
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Указанную информацию обнародовало издание Spiegel.
Согласно имеющимся сведениям, из-за нерешительности немецкого канцлера в военной помощи для Украины в борьбе с российскими захватчиками, Олаф Шольц может лишиться занимаемой должности уже в ближайшее время. На следующей неделе лидеры оппозиционного блока "Христианско-демократического" и "Христианско-социального" союзов (ХДС/ХСС) планируют внести на рассмотрение проект резолюции, который будет касаться поставок тяжелого оружия для Украины при условии, что этого не сделает сам канцлер.
Кроме того, отмечается, что резолюция от немецкого ХДС может получить необходимое количество голосов для отставки Шольца, ведь представители самой коалиции с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину, поддерживают поставки тяжелого вооружения Киеву.
"В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге", — говорится в тексте издания.
Стоит напомнить, что ранее немецкое издание "Bild" сообщило о том, что по приказу канцлера Шольца Германия вдвое сократила список вооружения для Украины, вычеркнув из него тяжелые сбои в виде танков "Leopard", БТРов "Puma" и "Marder", БТР. Boxer", "Fuch".
Несмотря на решение немецкого правительства, другие страны Европы, в частности Норвегия, решила снова помочь Украине мощным вооружением и передала украинским военнослужащим очередную партию переносных зенитных ракетных комплексов "Mistral" для противостояния захватчикам из россии.
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