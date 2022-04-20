Украина получила от Норвегии новое вооружение: чем порадовали европейцы

С помощью подобного оружия можно сбивать самолеты и вертолеты на небольшой высоте

В среду, 20 апреля, стало известно, что Норвегия решила передать Украине очередную партию вооружения для уравнения сил в войне против российской федерации. Теперь наши военнослужащие смогут использовать в своих интересах переносные зенитные ракетные комплексы Mistral (Мистраль).

Об этом сообщили в Минобороны Норвегии, передает "Телеграф".

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Глава ведомства Бьорн Арильд Грам уверен, что "Мистраль", успешно использовавшийся на флоте их страны, сможет помочь и Украине в ее борьбе за свободу и территориальную целостность. Добавим, что партия ПЗРК состоит из ста единиц.

Норвежский солдат с комплексом Mistral

Это уже не первый "презент" Украине от имени норвежского народа. Ранее в Осло было принято решение "подарить" нашей армии около четырех тысяч противотанковых ракет. Также в военную помощь Норвегии вошли и различные виды военного снаряжения для улучшения защиты украинских воинов.

Добавим, что система "Мистраль" является французской разработкой. На данный момент имеет уже несколько модификаций, а в первую очередь используется для поражения авиации противника на низкой высоте. Именно поэтому ее часто называют не только ПЗРК, но и системой ПВО.

Норвегия — не единственная страна, которая активизировала свою помощь Украине в последние дни. Так, в Нидерландах решили отправить для ВСУ тяжелую бронетехнику, Британия, США и Канада говорят о поставках артиллерии, а в Румынии решают вопрос насчет помощи самолетами.

Также мы писали, что Чехия, невзирая на недовольство рф, готова не только и дальше помогать нашей стране техникой, но и хочет помочь с ремонтом той, которая на данный момент выведена из строя.