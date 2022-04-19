Нидерланды дадут Украине тяжелую бронетехнику, а Румыния - летальное оружие: подробности

Нидерланды и Румыния окажут помощь Украине вооружением и бронированной техникой

Ввиду начатого россией широкомасштабного наступления на востоке и юге Украины Нидерланды отправят украинским Вооруженным силам более тяжелую технику, в том числе бронированную, а Румыния предоставит летальное вооружение из резервов.

Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем твиттере.

"В разговоре с Владимиром Зеленским министр обороны Кайса Оллонгрен и я выразили нашу поддержку в то время, как Россия начинает новое наступление. Нидерланды отправят в Украину более тяжелую технику, в том числе бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники", — написал Рютте.

О том, какую именно бронетехнику поставят Украине Нидерланды, премьер не уточнил.

Вместе с тем румынское издание Romania Libera пишет, что официальный Бухарест принял решение направить ВСУ партию летального оружия из резервов Минобороны страны.

В заметке отмечается, что для поставки летального оружия властям Румынии пришлось внести поправки в законодательство и теперь страна может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и "потенциальным союзникам альянса".

"Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь", — сообщили в Минобороны Румынии.

Помимо этого идут переговоры между украинским и турецким МВД о передаче Украине турецкой специализированной техники для разминирования.

"Сегодня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел рабочий разговор со своим визави министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлом. Министры обсудили возможность отправки в Украину турецких специалистов и передачи специализированной техники для разминирования и восстановительных работ", — сообщила пресс-служба МВД Украины.

Как сообщалось, 18 апреля Италия приняла решение о поставках вооружения в Украину.