Укр

Италия приняла решение по поводу поставок оружия Украине: подробности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Марио Драги Новость обновлена 18 апреля 2022, 21:28
Марио Драги

Премьер-министр Италии заявил, что решение единогласно поддержал парламент страны

Итальянское правительство, которое не видит смысла в телефонных звонках путину, единогласно приняло решение о передаче Украине оружия.

Об этом в интервью Corriere della Sera 18 апреля сказал премьер-министр страны Марио Драги.

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"Условия вопроса ясны: с одной стороны есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны — армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем", — заявил Драги.

Ранее Драги заявил, что ЕС может быстро отказаться от газа из россии. В настоящее время Италия получает около 40% своего газа из рф, и Драги искал альтернативные источники с тех пор, как в феврале путин начал вторжение в Украину.

Ранее Владимир Зеленский призвал власть Италии усилить санкции против россии. Президент подчеркнул, что Италию может постигнуть такая же судьба, как и с Украиной, а враг несет с собой только опустошение и много пролитой крови.

Теги:
#Украина #Италия #Марио Драги #Оружие #Война
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