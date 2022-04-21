Германия вдвое сократила список вооружения для Украины: что вычеркнули из перечня

Немецкое правительство сократило список на поставку тяжелого вооружения Украине

Германия не будет передавать Украине тяжелое вооружение, несмотря на то, что немецкая промышленность способна поставить большое количество мощного оружия в краткосрочные сроки. Такое решение принято Министерством обороны европейской страны.

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Об этом пишет издание "Bild".

В списке, который Украина направила в немецкое правительство с просьбой предоставить мощное оружие для борьбы с российскими захватчиками, были танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch.

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Кроме этого, украинская сторона проинформировала федеральное правительство и немецкую промышленность о том, что остро нуждается в реактивных системах залпового огня, противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа "Milan" и "Spike".

Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2.

Согласно сведениям, которые удалось получить изданию, Минобороны Германии после упорного требования канцелярии Олафа Шольца решило сократить списки, в перечне которых еще в середине марта было тяжелое вооружение, что просила Украина. Отмечается также, что список, из которого исчезло все тяжелое оружие, сократили вдвое.

Также отмечается, что из 15 первоначальных запросов украинского государства осталось всего три, причем некоторые из них имеют альтернативы.

Несмотря на то, что ранее немецкое правительство заявляло, что готово выделить на помощь Украины около 1 млрд евро, а общая стоимость всех "консолидированных" немецких вооружений составляет всего 307 миллионов, список все равно сократили с 48 до 24 страниц.

В немецком экспортном списке вооружения для Украины есть транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также "полевое оборудование".

Также издание отмечает, что Германия планирует доставить в Украину высокотехнологичные радары, а также дистанционно управляемые боевые модули, устанавливаемые на бронированную технику.

Что касается транспортных средств, то в их список вошли модернизированные полноприводные автомобили, бронированные грузовики, бронированные автобусы, а также около сотни 100 тяжелых полуприцепов HX81 для перевозки крупногабаритной техники типа танков.

Тяжелое вооружение в список не внесли.

В свою очередь Минобороны Украины, получив информацию о сокращении списка на поставку оружия, направило Германии еще два запроса на танки "Leopard-2", самоходные гаубицы и зенитно-ракетные комплексы "IRIS-T", однако, согласно данным издания, немецким правительством эти письма были проигнорированы.

Стоит отметить, что несколько дней назад канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что поставлять в Украину тяжелое вооружение в планы немецкого правительства не входит, ведь такие страны как Америка, Канада, Великобритания и Франция тоже этого не делают. При этом, сведения Шольца не правдивы, ведь и США, и Великобритания, а также другие страны из перечня немецкого канцлера все же помогают Украине и систематически поставляют ей тяжелое оружие для войны с россией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Норвегия решила снова помочь Украине мощным вооружением и уже передала украинским военнослужащим очередную партию переносных зенитных ракетных комплексов "Mistral" для противостояния захватчикам из россии.