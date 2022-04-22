Битва за Донбас: окупанти змогли закріпитися у новому місці (свіжі карти боїв)

ЗСУ дають відсіч окупантам на всіх напрямках.

У п’ятницю, 22 квітня, на 58-й день повномасштабного вторгнення рф англійська розвідка показала нову свіжу військових дій в Україні.

Відповідну посаду Міністерство оборони Великобританії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

Карта боїв в Україні за 22 квітня

Карта боїв в Україні за 21 квітня

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії, балтійського та північного флотів продовжують часткове блокування Харкова, намагаються здійснювати вогняне ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій наших військ з метою визначення можливих напрямів наступу. Для поліпшення тактичного становища підрозділів противник намагався вчиняти наступальні дії за напрямками населених пунктів Заводи та Дібровне, успіху не має.

На Донецькому та Таврійському напрямах бойові дії відбувалися вздовж усієї лінії зіткнення.

За добу ворог штурмував у напрямку міста Слов’янськ, закріпився в населеному пункті Лозове. У районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватися на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування та підготовку до наступальних дій. Противник безуспішно намагається закріпитись у населеному пункті Рубіжне. У районі Попасної ворог проводив штурмові дії у напрямі населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився у центральній частині населеного пункту Степове.

Карта бойових дій у районі Ізюма

На Авдіївському та Курахівському напрямах окупанти намагалися штурмувати, успіху не мають.

На Маріупольському напрямку противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі".

На Запорізькому напрямку окупанти робили штурмові дії у напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не мають.

На Южнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій.

Раніше військові експерти опублікували докладні карти бойових дій в Україні.

Нагадаємо, у рф через провал військової кампанії в Україні почалися чистки генералів і адміралів.