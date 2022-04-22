Переговори України з росією: Лавров видав нервові заяви

У росії хочуть зробити Україну винною у зриві переговорів.

Мирні переговори між Україною та росією застопорилися.

Про це заявив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров після зустрічі з главою МЗС Казахстану Мухтаром Бескенули Тлеуберді.

Лавров заявив, що росія не проти країн-гарантів, що пропонує Україна в питанні її безпеки, проте рф не потерпить ультиматумів від України. Також глава мзс росії зазначив, що заяви українських представників наводять на думку про те, що вони змирилися зі своєю долею.

"Ми вели переговори, зараз вони застопорилися, тому що днів п’ять тому чергова пропозиція, яку ми передали українським переговорникам, яка була сформульована з урахуванням їхніх коментарів, що надійшли на той момент, вона залишається без відповіді", — цитує Лаврова fontanka.

Нагадаємо, востаннє українські та російські переговорники зустрічалися у Стамбулі. Глава Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов зазначив, що росіяни абсолютно не зважають на українську конституцію, через що і виникають проблеми в переговорному процесі. 21 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, чому переговори з москвою йдуть досить важко.