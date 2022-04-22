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Лягай під танк: жорсткий "відпочинок" бійців ЗСУ зняли на відео

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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ЗСУ під час обкатки танками відпочиває Новина оновлена 22 квітня 2022, 16:13
ЗСУ під час обкатки танками відпочиває

Під час війни "відпочинок" у військових вкрай екстримальний

Українські воїни відбивають атаки російських окупантів 58 днів поспіль й мають досить значний успіх на більшості позицій. Зрозуміло, що під час напружених бойових дій наші бійці стомлюються і мають право хоч на невеликий відпочинок, однак він в українських бійців досить специфічний.

Кадрами, як "відпочивають" військовослужбовці України, поділилося Оперативне командування "Схід".

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"Відпочинок — проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму. Саме так трактує дане поняття "Вікіпедія". Але в час, коли російська армія звірствує на нашій Батьківщині, зовсім не до відпочинку, в його класичному розумінні", — йдеться у повідомленні.

Тому з метою психологічного розвантаження воїни 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха влаштували собі "обкатку танками".

Українські військові зазначають, що такий "відпочинок" — це дієвий спосіб відновити сили та емоційну стабільність.

Нагадаємо, що російські окупанти за час війни вже втратили в Україні понад 3 тисячі одиниць бойової техніки, з яких 525 танків. А за даними Міноборони України станом на 20 квітня на території нашої країни було ліквідовано близько 20,9 тисячі російських солдатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ "жорстко посадили" два вертольоти окупантів в одному місці.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #ЗСУ
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