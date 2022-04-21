Stinger у роботі: ЗСУ "жорстко посадили" два вертольоти окупантів в одному місці (відео)

Дві "вертушки" ворога більше не літатимуть в українському небі.

У четвер, 21 квітня, на 57-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну українські десантники разом з морпіхами знищили два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

Повідомляється, що в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України було знищено російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 із ПЗРК Stinger. На відео позначено червоною стрілкою місце падіння гелікоптера окупантів. Другий російський гелікоптер, намагаючись евакуювати екіпаж, що можливо вцілів, був успішно знищений підрозділом морської піхоти ВМС ЗС України.

Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, стало відомо, що нацгвардійці знищили ворожий вертоліт К-52 "Алігатор". У середу росіяни втратили у повітрі Ка-52, а також винищувач-бомбардувальник Су-34. 17 квітня ЗСУ похвалилися, що збили ще один Ка-52 радянською зброєю.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Херсонщині знову змінили дату "референдуму" по створенню "ХНР".