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Stinger у роботі: ЗСУ "жорстко посадили" два вертольоти окупантів в одному місці (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ВСУ збили російські Мі-8 Новина оновлена 21 квітня 2022, 20:45
ВСУ збили російські Мі-8

Дві "вертушки" ворога більше не літатимуть в українському небі.

У четвер, 21 квітня, на 57-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну українські десантники разом з морпіхами знищили два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

Повідомляється, що в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України було знищено російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 із ПЗРК Stinger. На відео позначено червоною стрілкою місце падіння гелікоптера окупантів. Другий російський гелікоптер, намагаючись евакуювати екіпаж, що можливо вцілів, був успішно знищений підрозділом морської піхоти ВМС ЗС України.

Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, стало відомо, що нацгвардійці знищили ворожий вертоліт К-52 "Алігатор". У середу росіяни втратили у повітрі Ка-52, а також винищувач-бомбардувальник Су-34. 17 квітня ЗСУ похвалилися, що збили ще один Ка-52 радянською зброєю.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Херсонщині знову змінили дату "референдуму" по створенню "ХНР".

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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