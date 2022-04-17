ЗСУ збили гелікоптер окупантів вартістю 15 млн доларів "зброєю за 100 баксів" (фото)

Українська армія збила дорогий Ка-52 "Алігатор"

У неділю, 17 квітня, ЗСУ похвалилися черговим збитим військовим гелікоптером росіян.

Відповідний пост опублікувала 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ на своїй офіційній сторінці Facebook.

Історію про збитий Ка-52 розповів офіцер бригади Ярослав. За словами офіцера, "Алігатора" збили "звичайною Іглою", адже "було шкода витрачати на нього Стінгер". Також Ярослав зазначив, що їм вдалося збити гелікоптер вартістю 15 млн доларів зброєю, яка дісталася їм у спадок від СРСР.

"Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-53. Він впав. Жартуємо між собою, що збили російський гвинтокрил приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 баксів, за яку заплатили ще за Совєтів", — зазначив Ярослав.

Довідка: "Ігла" — переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих гелікоптерів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. Вартість одиниці – $60-80 тисяч.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що збитий Ка-52 є командирською машиною армійської авіації.

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