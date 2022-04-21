Росіяни трьома ракетами вдарили по залізниці Новомосковська: рух можуть не відновити

Без постраждалих не обійшлося.

Російські окупанти у четвер, 21 квітня, завдали трьох ракетних ударів по Новомосковському району Дніпропетровської області. Внаслідок ударів постраждала залізниця — відновлення руху під сумнівом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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За його словами, ракетний удар ворожої армії обійшовся без жертв, однак відновлення руху залізницею під сумнівом.

"Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", — повідомив Резніченко.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що внаслідок ракетних ударів по залізничному об’єкту в Новомосковському району постраждали п‘ятеро людей.

Варто зазначити, що днем раніше обстрілів зазнало місто Зеленодольськ. Окупанти вдарили по ньому "Ураганами", після чого у місті зникли електрика і водопостачання.

Нагадаємо, що на початку квітня росіяни нанесли авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове — це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею зі Слов'янська, Краматорська та Лиману — міст у Донецькій області. Цей шляхопровід місцева влада назвала "дорогою життя для тисяч громадян".

До цього внаслідок обстрілів постраждала залізнична станція "Запоріжжя — 2", де снаряд прилетів прямо між коліями. Також було знищено залізничну станцію Павлоград-2, без жертв не обійшлося.