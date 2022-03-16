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У Запоріжжі окупанти вдарили по залізничному вокзалу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У Запоріжжі вранці 16 березня пролунав вибух Новина оновлена 16 березня 2022, 09:35
У Запоріжжі вранці 16 березня пролунав вибух

На місці події працюють рятувальники, про постраждалих поки що інформації немає.

Вночі 16 березня від обстрілів російських окупантів страждала не лише Одеса та Харків, але "прилетіло" ще й Запоріжжю. Загарбники завдали удару по залізничному вокзалу, а саме по станції "Запоріжжя 2".

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Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у себе у Telegram-каналі.

"Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі Запоріжжя-2, поки що не відомий. На місці працюють відповідні служби", — йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що снаряд потрапив між коліями. Навколо обірвані дроти, біля будівлі вибило вікна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 20 днів війни в Україні російська армія втратила понад 13,5 тисяч солдатів, близько 400 танків, 95 вертольотів, 81 літак і сотні одиниць іншої техніки. Судячи з карт бойових дій, російські окупанти практично не змогли просунутися в глиб території України. Крім того, перехоплені розмови росіян свідчать, що спецназ росії глибоко шокований від відсічі, яку йому завдає українська армія.

Також "Телеграф" писав, що у путіна визнали, що спеціально розбомбили пологовий будинок у Маріуполі і вже вигадали безглузде виправдання.

Теги:
#Україна #Росія #Запоріжжя #Війна
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