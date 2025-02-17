Ведуча вихваляє Путіна та допомагає російським окупантам

Ведуча російської програми "Слабка ланка" ("Слабое звено") Марія Кисельова стала затятою путіністкою. До роботи на телебаченні вона вже була відомою спортсменкою — триразовою олімпійською чемпіонкою із синхронного плавання.

Кисельова запам’яталася глядачам зухвалою поведінкою. Її фраза у шоу "Ви — найслабша ланка, прощайте" ("Вы — самое слабое звено, прощайте") стала дуже популярною. Тепер ведуча є депутатом Мосміськдуми і неодноразово висловлювалася на користь диктатора Путіна.

Що відомо про Марію Кисельову

Народилася 28 вересня 1974 року в Куйбишеві (нині Самара). У дитинстві почала займатися плаванням і досягла великих успіхів у спорті, ставши триразовою олімпійською чемпіонкою, триразовою чемпіонкою світу та дев’ятиразовою чемпіонкою Європи.

Марія Кисельова справа

Після завершення спортивної кар’єри з 2001 року Кисельова вела телевізійну гру "Слабка ланка" на пропагандистському "Першому каналі". Також працювала спортивним коментатором та журналістом на інших телеканалах, знімалась у кіно та рекламі.

Кисельова в "Слабкій ланці"

2019 року обрана депутатом Московської міської думи від партії "Єдина Росія". Їздила до Маріуполя, який Росія цинічно розбомбила та де забрала життя мирних українців.

Кисельова з іншою пропагандисткою Маргаритою Симоньян

Була у шлюбі (2001-2012) із Володимиром Кірсановим. Є дві доньки – Дар’я (2005) та Олександра (2010). Обидві будують спортивні кар’єри.

Кисельова з ексчоловіком Володимиром Кірсановим та доньками

Що Марія Кисельова говорить про війну

2014 року після анексії Криму Кисельова відвідала Севастополь, а 2012 та 2018 року брала участь у передвиборчій кампанії Путіна. "Я два терміни поспіль була довіреною особою президента. Моя позиція не змінилася, а лише зміцнилася. Путін — та людина, за якою йдуть люди. Наш президент — людина, якій довіряють. Його слова відповідають справі після сказаного. Звичайно, я підтримую Путіна", — говорила путіністка.

У 2019 році Кисельова балотувалася до Мосміськдуми як самовисуванець за підтримки "Єдиної Росії", вона депутат VII скликання. Колишня ведуча надає соціальну та матеріальну підтримку російським військовим злочинцям та їхнім сім’ям.

Кисельова поширює наративи кремлівської пропаганди та вірить у перемогу країни-терористки. "Чим закінчиться ми всі знаємо. Перемогою. Коли скінчиться? Я думаю, ми всі хочемо дізнатися, звичайно ж, про цю дату", — говорила єдинороска про війну проти українців.

Кисельова у Маріуполі, 2023 рік

У червні 2024 року Євросоюз включив Кисельову до списку санкцій за її активну підтримку війни та участь у пропагандистських заходах. Знаходиться в базі "Миротворець".

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