Нова фаворитка Путіна? Кремль виділив величезний грант відомій спортсменці

Російська чемпіонка отримає велику суму з бюджету РФ

Театр триразової олімпійської чемпіонки з синхронного плавання Марії Кисельової отримав президентські гранти на 87 млн рублів на спектаклі на воді. Нещодавно Кремль відмовив дружині прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова Тетяні Навці подібному зверненні.

У 2023 році Президентський фонд культурних ініціатив підтримав проєкти вистав Кисельової "Оповідь про російські береги" та "Жива вода". "Оповідь про російські береги" планують показати в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Уфі, Єкатеринбурзі на початку 2024 року, а шоу "Жива вода" проходило в Улан-Уде, Красноярську, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді з квітня по вересень 2023 року.

Росіяни розкритикували витрати "бюджетних грошей" на "нікому не потрібні шоу". Один із користувачів припустив, що Кисельова стала новою фавориткою Путіна.

Додамо, що Марія також відома тим, що вела популярне свого часу шоу "Слабка ланка".

Раніше повідомлялося, що Путіну після зустрічі з олімпійцями сподобалася фігуристка Каміла Валієва. Пізніше стало відомо, що глава кремля подарував спортсменці шовкову хустку, а також особисто заявив про її невинність у допінговому скандалі на Іграх-2022. У США висловили невдоволення близькістю російського диктатора з фігуристкою, адже ця обставина впливає на розслідування, яке досі триває.