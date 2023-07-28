Версію про "дідусеву склянку" вигадали: у допінг-скандалі з фавориткою путіна новий поворот

Справа щодо Валієвої досі не закрита

Версія про те, що улюблениця путіна фігуристка Каміла Валієва провалила допінг-тест через дідусеву склянку, була вигаданою.

Про це розповів лікар збірної росії на Олімпіаді з фігурного катання на Олімпіаді у Пекіні Філіп Шветський.

За його словами, така версія була першою, що спало на думку делегації росії на Іграх.

"Потрібен був терміновий факт, як це взагалі могло потрапити до її організму. Було зрозуміло: попадання випадкове. Ми спілкувалися з інститутом фармакології — для повного виведення даного дозування потрібно від 24 до 72 годин, не більше того. Тому — так, це перше, що могло спасти нам на думку", — сказав Шветський.

Тоді було встановлено, що у крові спортсменки виявили препарат триметазидин. У команді росіян спробували виправдатися і сказали, що препарат приймає дідусь Валієвої, який возить спортсменку на тренування і назад.

Зазначимо, що рішення у справі Валієвої, яку особисто нахвалював диктатор путін, поки що немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2022 року путін провів зустріч із російськими олімпійцями, де заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці.