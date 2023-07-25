"Королівство кривих дзеркал": російський чемпіон-допінгіст йде у депутати від партії "За правду"

Колишній спортсмен вважається олімпійським чемпіоном лише на території росії

Колишній російський бобслеїст Олександр Зубков увійшов до загальнообласної частини списку партії "Справедлива Росія — патріоти — за правду" на виборах до Законодавчих зборів Іркутської області. Напередодні у рф на аукціоні випливла медаль радянського чемпіона, який навіть не знав про продаж своєї нагороди.

Завірений список опубліковано на сайті виборчої комісії регіону, передає прокремлівське видання ТАСС. У мережі зі сміхом сприйняли бажання спортсмена, який попався на допінгу, стати депутатом. Іронічно, що у назві партії Зубкова присутні слова "За правду".

"Зубков Олександр Юрійович, дата народження — 10 серпня 1974 року, член соціалістичної політичної партії "Справедлива Росія — патріоти — за правду", — йдеться в документі.

У мережі з іронією сприйняли дані дії Зубкова, зазначивши, що депутати-ошуканці у пошані у путінській росії. Один із користувачів коротко схарактеризував ситуацію: "Королівство кривих дзеркал".

Нагадаємо, Зубков – срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор з бобслею. Він виграв два золота на Олімпіаді-2014 у Сочі у четвірках та у двійках, проте у 2017 році був дискваліфікований та позбавлений нагород за порушення антидопінгових правил. Примітно, що пізніше спортсмен звернувся до Мосміськсуду, який визнав його невинним. Таким чином, Олександр став першим в історії олімпійським чемпіоном лише на території рф.

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