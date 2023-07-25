"Королевство кривых зеркал": российский чемпион-допингист идет в депутаты от партии "За правду"

Бывший спортсмен считается олимпийским чемпионом только на территории рф

Бывший российский бобслеист Александр Зубков вошел в общеобластную часть списка партии "Справедливая Россия – патриоты – за правду" на выборах в Законодательное собрание Иркутской области. Накануне в рф на аукционе всплыла медаль советского чемпиона, который даже не знал о продаже своей награды.

Заверенный список опубликован на сайте избирательной комиссии региона, передает прокремлевское издание ТАСС. В сети со смехом восприняли желание спортсмена, попавшегося на допинге, стать депутатом. Иронично, что в названии партии Зубкова присутствуют слова "За правду".

"Зубков Александр Юрьевич, дата рождения – 10 августа 1974 года, член социалистической политической партии "Справедливая Россия – патриоты – за правду", – говорится в документе.

В сети с иронией восприняли данные действия Зубкова, отметив, что депутаты-обманщики в почете в путинской россии. Один из пользователей коротко охарактеризовал ситуацию: "Королевство кривых зеркал".

Напомним, Зубков – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по бобслею. Он выиграл два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи в четвертках и в двойках, однако в 2017 году был дисквалифицирован и лишен наград за нарушение антидопинговых правил. Примечательно, что позже спортсмен обратился в Мосгорсуд, который признал его невиновным. Таким образом, Александр стал первым в истории олимпийским чемпионом только на территории россии.

Ранее сообщалось, что легенду российского спорта Елену Исинбаеву своеобразно накажут на родине за то, что она отреклась от звания майора.