"Охота на ведьм": за легенду российского спорта Исинбаеву, отрекшуюся от путина, наконец заступились

К Исинбаевой предъявляются те требования, которым она не может соответствовать, считает Богословская

Известная российская и советская спортсменка Ольга Богословская заступилась за Елену Исинбаеву, которую в россии начали называть предательницей из-за ее решения занять нейтральную позицию по войне в Украине.

В комментарии российским СМИ она заявила, что прыгунью нельзя называть предателем из-за ее высказываний.

"Основное дело Елены – заниматься спортом, и делала она это безупречно. 28 мировых рекордов – это показатель того, что дело, которым занималась Исинбаева, она делала настолько хорошо, что стала спортсменкой, которую знают абсолютно все, несмотря на то, что она закончила спортивную карьеру. А остальное все – действительно охота на ведьм", — сказал она.

Богословская напомнила всем хейтерам, что Исинбаева не является политиком.

"К Исинбаевой предъявляются те требования, которым она не может соответствовать в силу того, что она училась другим вещам. А те люди, которые называют ее предателем, – это люди, которые лежат на диване и ничего в своей жизни не добились. Они должны посмотреть на то, как Исинбаева радовала страну на протяжении долгого времени", — отметила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Махачкале решили переименовать легкоатлетический стадион, названный в честь Исинбаевой.