"Полювання на відьом": за легенду російського спорту Ісінбаєву, яка зреклася шляху, нарешті заступилися

До Ісінбаєвої пред’являються ті вимоги, яким вона не може відповідати, вважає Богословська

Відома російська та радянська спортсменка Ольга Богословська заступилася за Олену Ісінбаєву, яку в росії почали називати зрадницею через її рішення зайняти нейтральну позицію щодо війни в Україні.

У коментарі російським ЗМІ вона заявила, що стрибунку не можна називати зрадником через її висловлювання.

"Основна справа Олени — займатися спортом, і робила вона це бездоганно. 28 світових рекордів — це показник того, що справа, якою займалася Ісінбаєва, вона робила настільки добре, що стала спортсменкою, яку знають абсолютно все, незважаючи на те, що вона закінчила спортивну кар’єру. А решта все — справді полювання на відьом", — сказала вона.

Богословська нагадала всім хейтерам, що Ісінбаєва не є політиком.

"До Ісінбаєвої пред’являються ті вимоги, яким вона не може відповідати через те, що вона вчилася іншим речам. А ті люди, які називають її зрадником, – це люди, які лежать на дивані і нічого у своєму житті не досягли. Вони повинні подивитися на те, як Ісінбаєва радувала країну протягом тривалого часу", — зазначила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Махачкалі вирішили перейменувати легкоатлетичний стадіон, названий на честь Ісінбаєвої.