Не підтримала війну та путіна: легендарна російська спортсменка викликала хвилю хейту

Сама спортсменка вже давно мешкає за межами своєї батьківщини

Легенда російського спорту Олена Ісінбаєва зіткнулася з масовою критикою з боку своїх співгромадян після того, як назвала себе "людиною миру".

Росіянам вкрай не сподобалося те, що у своїй нещодавній заяві спортсменка не підтримала диктатора володимира путіна та його так звану "СВО" в Україні.

Також Ісінбаєва зазначала, що ніколи не здобувала звання майора і не приймає нічий бік у конфлікті.

У коментарях у всіх соцмережах їй пишуть тисячі обурених росіян, які здивовані вчинком спортсменки.

Також поза увагою вчинок Ісінбаєвої не залишив і скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв.

"Олена Ісінбаєва сказала, що вона номінально була офіцером російської армії. Мені б хотілося, щоб вона пояснила, що означає "номінально". Вона, виходить, була номінальним офіцером, отримувала номінальну зарплату, номінальні пільги? Чи це все-таки не так? Ще було б цікаво почути коментарі військового підрозділу, який вона представляла. Чи була Ісінбаєва номінальним офіцером? Якщо Олена Ісінбаєва відстоюватиме інтереси росії в МОК не номінально, то її повернення до роботи буде корисним", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що спортсменка давно мешкає в Тенеріфе, де має величезний будинок на березі Атлантичного океану.