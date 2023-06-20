Шестеро росіян-членів МОК виступають за війну і представляють збройні сили рф

Організація проігнорувала запит журналістів

Шестеро росіян, які мають відношення до структур Міжнародного олімпійського комітету (МОК), підтримують війну проти України або представляють збройні сили рф, чим порушують його умови щодо допуску російських атлетів до міжнародних змагань.

Про це йдеться в розслідуванні Tribuna.com. Портал оприлюднив подробиці публічної діяльності цих функціонерів, де очевидно, що вони виступають за війну їхньої країни проти України.

Сайт звернувся до МОКу з проханням прокоментувати присутність цих персоналій у своїх комітетах, але організація проігнорувала цей запит.

Згідно з розслідуванням, йдеться про такі персоналії:

Олена Ісінбаєва — майор ЗС рф. Її звання значиться на сайті ЦСКА;

Шаміль Тарпіщев прямо підтримував військову мобілізацію та виступав за створення добровольчих загонів з числа професійних атлетів;

Олександр Попов був організатором та учасником відкриття чемпіонату росгвардії з плавання, кубок за перемогу в якому назвали на його честь;

Станіслав Поздняков має звання підполковника, а також виступав на підтримку мобілізації та брав участь у нагородженні військовослужбовців ЦСКА;

Родіон Плітухін — генеральний секретар Олімпійського комітету росії, яка нагороджувала військовослужбовців ЦСКА;

Володимир Лісін, чиї підприємства постачають сталь для російського ВПК, включно з "Уралвагонзаводом", що виробляє танки, та підприємства з виробництва ядерної зброї.

До речі, в росії хочуть провести альтернативну Олімпіаду.

Раніше в рф пригрозили Франції танками. Нагадаємо, мер Парижа виступає категорично проти участі представників країн-агресорів на змаганнях.