Російський чемпіон випадково порівняв рф з туалетом
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У мережі сміються зі слів відомого спортсмена
Триразовий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Олександр Карелін прокоментував рішення іспанської влади заборонити в’їзд до країни російським борцям на молодіжний чемпіонат Європи-2023. Навесні одразу дев’ятьох російських борців дискваліфікували за допінг.
Відповідний коментар Кареліна доступний на sport-express.ru. Колишній борець порівняв ситуацію з туалетом та людиною, яку замкнули в ньому за допомогою швабри. У мережі зазначили, що таким чином Олександр фактично порівняв росію із туалетом.
– Як відноситись до того, що Іспанія не дала візу нашій юніорській збірній на Чемпіонат Європи? Чи можна вважати це провокацією?
– Це було завжди. Не драматизуйте те, що відбувається. До останнього завжди тягли, знаходили гачки. Ми ж конкурентоспроможні, якщо ситуацію можна розхитати, вони намагаються це зробити. Це лише ми за чесну конкуренцію.
– Тобто це спосіб усунути конкуренцію?
– Раніше закривали людину шваброю у туалеті, щоб вона не вийшла. Зараз у вигляді швабр візи та цілий консульський інструмент. Це пройде, тому що чесна конкуренція є привабливішою для публіки, – сказав Карелін.
Користувачі зі сміхом сприйняли слова Кареліна.
Раніше російська чемпіонка заявила, що весь спортивний світ страждає без росіян.
Нагадаємо, відомий російський хореограф вважає перехід своїх співвітчизників до деяких країн зрадою.