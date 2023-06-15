Російський чемпіон випадково порівняв рф з туалетом

У мережі сміються зі слів відомого спортсмена

Триразовий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Олександр Карелін прокоментував рішення іспанської влади заборонити в’їзд до країни російським борцям на молодіжний чемпіонат Європи-2023. Навесні одразу дев’ятьох російських борців дискваліфікували за допінг.

Відповідний коментар Кареліна доступний на sport-express.ru. Колишній борець порівняв ситуацію з туалетом та людиною, яку замкнули в ньому за допомогою швабри. У мережі зазначили, що таким чином Олександр фактично порівняв росію із туалетом.

– Як відноситись до того, що Іспанія не дала візу нашій юніорській збірній на Чемпіонат Європи? Чи можна вважати це провокацією?

– Це було завжди. Не драматизуйте те, що відбувається. До останнього завжди тягли, знаходили гачки. Ми ж конкурентоспроможні, якщо ситуацію можна розхитати, вони намагаються це зробити. Це лише ми за чесну конкуренцію.

– Тобто це спосіб усунути конкуренцію?

– Раніше закривали людину шваброю у туалеті, щоб вона не вийшла. Зараз у вигляді швабр візи та цілий консульський інструмент. Це пройде, тому що чесна конкуренція є привабливішою для публіки, – сказав Карелін.

Користувачі зі сміхом сприйняли слова Кареліна.

У мережі сміються з слів Олександра Кареліна

Раніше російська чемпіонка заявила, що весь спортивний світ страждає без росіян.

Нагадаємо, відомий російський хореограф вважає перехід своїх співвітчизників до деяких країн зрадою.