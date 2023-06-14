У росії назвали зрадою перехід спортсменів до недружніх країн

Російські спортсмени тікають із країни, а їх у відповідь називають зрадниками

Російський хореограф (фігурне катання) Олексій Железняков заявив про необхідність компенсації при зміні спортивного громадянства, при цьому він вважає перехід своїх співвітчизників до деяких країн — зрадою.

Відповідний коментар Железнякова доступний на "Матч ТВ". Він вважає, що атлетам з росії не варто переходити до недружніх країн, особливо до тих, які надають Україні військову допомогу.

"Повторюся, зараз багато залежить від країни, в яку переходиш виступати, багато вороже налаштованих країн до росії, але багато і доброзичливих.

Грузія повернулася до нас обличчям, йде позитивна тенденція щодо цього. Розглядати грузинську федерацію можна, але якщо це якась європейська країна, яка постачає зброю (в Україну), то це можна порівняти зі зрадою", – сказав Железняков.

Нагадаємо, Железняков нещодавно цинічно звинуватив українців у русофобії.

Раніше повідомлялося, що відомий український фігурист вирішив виступати в шоу дружини прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова Тетяни Навки.