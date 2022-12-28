Дружина пєскова порівняла українців із шакалами через атаку на російську фігуристку

У фігурному катанні стався черговий скандал

Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Тетяна Навка відреагувала на вимогу Української федерації фігурного катання (УФФК) позбавити росіянку Анну Щербакову номінації на премію ISU Skating Awards.

Відповідний коментар дружини прессекретаря президента рф дмитра пєскова доступний на РБК-Спорт. Навка, яка є уродженкою Дніпра, порівняла українську сторону із шакалами.

"Українська федерація поводиться як шакали просто. Дівчинка причому тут? Дитина, яка ні в чому не замішана. Чиста, світла, олімпійська чемпіонка. Бог їм суддя, цим людям", — заявила Навка.

Нагадаємо, Щербакова є чинною олімпійською чемпіонкою в одиночному фігурному катанні. Міжнародний союз ковзанярів (ISU) вніс лише одного представника рф до списку претендентів на нагороди ISU Skating Awards, що викликало обурення в росії. Крім того, у рф почалася істерика через вимогу України щодо Щербакової.

Раніше повідомлялося, що дружина Пєскова стала посміховиськом після того, як ввела "санкції" проти США.