"Лас-Вегас ридає": дружина Пєскова ввела санкції проти США

Росіянка завдала "удар у відповідь"

Олімпійська чемпіонка Турина-2006 у танцях на льоду Тетяна Навка, яка влаштовувала з дітьми, заявила, що ввела санкції проти США.

Тетяна не поїхала зі своїм льодовим шоу до Штатів, "покаравши" у такий спосіб американців. Про це дружина прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова поділилася зі sport24.

Навка розповіла, говорячи про свою льодову виставу "Червона квіточка", зазначила, що не поїхала до Лас-Вегаса (штат Невада, США), влаштувавши таким чином санкції. Також вона назвала своїх фігуристів найкращими у світі.

"Божевільне щастя відчуваємо, що у нас є така можливість — дарувати глядачам у непрості часи це диво, цю красу. І у росіян, і у глядачів усього світу є можливість приїхати та побачити цу.

У нас катаються найкращі фігуристи у світі, наша команда робить найкращі казки та мюзикли у світі.

Хочу відкрити секрет – ми санкції влаштували Лас-Вегасу і туди не поїхали. Тому що ми маємо свій Лас-Вегас – Сочі, Сочі-Парк. Для мене як для продюсера величезна гордість і радість", – заявила Навка.

У мережі лише посміялися з таких санкцій.

Нагадаємо, заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова нарвалася на гнів росіян, підтримавши заборону пива на стадіонах.

Раніше повідомлялося, що радянський чемпіон розповів про "особливих росіян", говорячи про усунення російських спортсменів від міжнародних змагань.