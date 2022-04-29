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"Побєдобєсіє триває": дружина Пєскова використала дітей для путінської акції до 9 травня

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тетяна Навка провела акцію з дітьми у Підмосков’ї Новина оновлена 29 квітня 2022, 22:48
Тетяна Навка провела акцію з дітьми у Підмосков’ї

У росії діти потрапляють у культ війни ще змалечку

У п’ятницю, 29 квітня, на 65-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в підмосковному Красногорську відбулася акція "Ми за велику державу".

Про це повідомляє riamo.ru.

На заході, куди запросили дружину прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова Тетяну Навку, дітей переодягли у військову форму. Потім маленькі хокеїсти та фігуристи провели акцію "Безсмертний полк" на льоду. Таким чином, у росії пропагують культ війни з юних років. Користувачі мережі були незадоволені тим, що маленьких спортсменів просто використовують.

"Побєдобєсіє триває… Будь-яку гарну ініціативу, за бажання, можна перекрутити до якогось абсурду…" — написав один із користувачів.

У мережі розкритикували використання дітей у російських провладних акціях
У мережі розкритикували використання дітей у російських провладних акціях

Довідка: Тетяна Навка — радянська, білоруська та російська фігуристка, олімпійська чемпіонка (2006) у танцях на льоду, дворазова чемпіонка світу (2004, 2005), триразова чемпіонка Європи (2004-2006).

Нагадаємо, в одному з дитсадків росії на "святі" ведуча пояснювала маленьким дітям, чому війна з Україною це добре. Вихователька навіть провела голосування, хто за війну, а хто проти.

Нагадаємо, кривавий диктатор володимир путін на зустрічі з російськими "олімпійцями" вирішив неформально поспілкуватися з юною фігуристкою.

Раніше повідомлялося, що путінські гімнастки, побувавши на мітингу президента росії в Москві, видалили зі знімків символ війни — "Z".

Теги:
#Хокей #Фігурне катання
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