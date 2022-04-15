Зомбують з пелюшок: у російському дитсадку дітям вселяють необхідність війни з Україною (відео)

У росії дітей починають "зомбувати" практично з пелюшок.

У п’ятницю, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що в одному з дитячих садків росії провели "святковий захід", на якому маленьким дітям пояснювали необхідність початку війни з Україною.

Відповідне відео опублікував telegram-канал Nexta.

У дитячому садочку "Індиго" у Казані маленьким дітям вселяли, що війна проти України — це добре, адже президент (путін) захищає людей. "Вихователька" навіть провела голосування серед дітлахів: "хто за війну", а "хто проти".

"Може президент правильно вчинив, що почав війну в Україні, щоб захистити Дарину, Діну, Софу? Може правильно? Він же заступився за своїх. Все-таки, хто з вас за те, що правильно те, що ми зараз воюємо і йде війна? Підніміть руки. Хто згоден? Тільки чесно. Раз, два, три. Марат, ти що утримався?" — жінка провела "голосування" серед дітей.

Потім "вихователька" почала лякати дітей американцями та європейцями, які прийдуть у росію, якщо не підтримати президента. Примітно, що на заході були батьки, які мовчки дивилися за тим, як "обробляють" їхніх дітей.

Нагадаємо, російська пропаганда "зловила" в Маріуполі генерала НАТО, а на росТВ відкрито закликають убити президента України Володимира Зеленського.