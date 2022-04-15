Пройшли голод та бомбардування: бабуся з Маріуполя вивезла з собою півня та підкорила мережу (відео)

У мережі запропонували завести півню профіль в Інстаграмі

Літня жінка, яка евакуювалася з-під Маріуполя, не змогла залишити свого півня Тошу в біді та забрала його з собою, чим викликала хвилю жартів у мережі.

Фотографією красеня поділився користувач твіттер під нікнеймом "Печенька".

"Бабуся бігла з-під Маріуполя і забрала півня!", — написав він.

За його словами, жінка пояснила, що не змогла залишити свого друга одного, оскільки пережила з ним бомбардування та голодування.

Користувачі мережі не змогли пройти повз такого красеня і зазначили, що півень виглядає так, ніби це він урятував бабусю, а не навпаки. Інші користувачі запропонували завести йому інстаграм і заробляти там гроші.

Нагадаємо, раніше організація UAnimals підготувала рекомендації для українців, які збираються евакуюватися та мають намір забрати із собою домашніх тварин.

Як повідомлялося раніше, Новоселівки, що під Черніговом, помітили, що після того, як звідти вибили окупантів, у село повернулися лелеки. Жителі села називають це добрим знаком і попри ту розруху, яку принесли із собою окупаційні війська, життя налагоджуватиметься.