Рус

Пройшли голод та бомбардування: бабуся з Маріуполя вивезла з собою півня та підкорила мережу (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
303
Півень Тоша Новина оновлена 15 квітня 2022, 23:04
Півень Тоша

У мережі запропонували завести півню профіль в Інстаграмі

Літня жінка, яка евакуювалася з-під Маріуполя, не змогла залишити свого півня Тошу в біді та забрала його з собою, чим викликала хвилю жартів у мережі.

Фотографією красеня поділився користувач твіттер під нікнеймом "Печенька".

"Бабуся бігла з-під Маріуполя і забрала півня!", — написав він.

За його словами, жінка пояснила, що не змогла залишити свого друга одного, оскільки пережила з ним бомбардування та голодування.

Користувачі мережі не змогли пройти повз такого красеня і зазначили, що півень виглядає так, ніби це він урятував бабусю, а не навпаки. Інші користувачі запропонували завести йому інстаграм і заробляти там гроші.

Нагадаємо, раніше організація UAnimals підготувала рекомендації для українців, які збираються евакуюватися та мають намір забрати із собою домашніх тварин.

Як повідомлялося раніше, Новоселівки, що під Черніговом, помітили, що після того, як звідти вибили окупантів, у село повернулися лелеки. Жителі села називають це добрим знаком і попри ту розруху, яку принесли із собою окупаційні війська, життя налагоджуватиметься.

Теги:
#Україна #Маріуполь #Півень
Зеленський, Путін
Політика
путін та ядерна зброя: Зеленський зробив попередження
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський, Путін
путін та ядерна зброя: Зеленський зробив попередження
Дата публікації
Категорія
Ту-22М3
росія вперше застосувала в Україні дальні бомбардувальники — деталі від Міноборони
Дата публікації
Категорія
Перші особи держави залишаються у Києві і працюють до перемоги України
Подоляк відреагував на погрози росіян вбити Зеленського: чекайте на "червоні картки"
Дата публікації
Категорія
Українські захисники
Скільки триватиме війна з росією: у США дають невеселий прогноз
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває 51 день
Війна - день 51: "Москва" пішла на дно, а Байден поки не збирається їхати в Україну