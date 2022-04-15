Прошли голод и бомбардировки: бабушка из Мариуполя вывезла с собой петуха и покорила сеть (видео)
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В сети предложили завести петуху профиль в Инстаграме
Пожилая женщина, которая эвакуировалась из-под Мариуполя не смогла оставить своего петуха Тошу в беде и забрала его с собой, чем вызвала волну шуток в сети.
Фотографией красавца поделился пользователь твиттер под никнеймом "Печенька".
"Бабушка бежала из-под Мариуполя и забрала петуха!", — написал он.
По его словам, женщина объяснила, что не смогла оставить своего друга одного, так как пережила с ним бомбардировки и голодовку.
Пользователи сети не смогли пройти мимо такого красавца и отметили, что петух выглядит так, будто это он спас бабушку, а не наоборот. Другие же пользователи предложили завести ему инстаграм и зарабатывать там деньги.
Напомним, ранее организация UAnimals подготовила рекомендации для украинцев, которые собираются эвакуироваться и намерены забрать с собой домашних животных.
Как сообщалось ранее, Новоселовки, что под Черниговом, заметили, что после того, как оттуда выбили оккупантов, в село вернулись аисты. Жители села называют это хорошим знаком и несмотря на ту разруху, которую принесли с собой оккупационные войска, жизнь будет налаживаться.
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