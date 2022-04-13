Укр

Живет Украина! В разрушенном войной селе под Черниговом увидели добрый знак

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
Есть много хороших примет, связанных с аистами
Есть много хороших примет, связанных с аистами

Нашу страну так просто не сломить

В Новоселовке, расположенной сразу под Черниговом, после выхода российских оккупантов увидели аистов, которые посреди разрухи строят себе гнезда.

Фото сделал корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний.

Как известно, российские военные почти полностью окружили Чернигов и недели пытались его взять под свой контроль. Среди прочих, им была некоторое время подконтрольна Новоселовка на северо-востоке от областного центра.

Оперативно и честно о войне читайте в нашем Телеграме

Месторасположение Новоселовки на карте
Месторасположение Новоселовки на карте

Сейчас, несмотря на всю разруху, которую россияне принесли в мирное село, оно постепенно возвращается к жизни.

Первой начала брать свое природа, — аисты уже не только вернулись, но и активно обживаются.

Величественные птицы всегда считались добрым знаком
Величественные птицы всегда считались добрым знаком
Жизнь всегда побеждает
Жизнь всегда побеждает
В населенном пункте полная разруха
В населенном пункте полная разруха

Что происходило в Чернигове?

Российские военные пытались взять Чернигов, чтобы через него с еще одной стороны прорваться к столице, к Киеву.

Город сильно пострадал от обстрелов, вследствие боевых действий из него выехало большинство местных жителей, но Чернигов так и не сдался "русскому миру".

Вот несколько кадров для понимания, что там сейчас происходит:

Чернигов сильно пострадал от "русского мира"
Чернигов сильно пострадал от "русского мира"
Здания просто посносило обстрелами
Здания просто посносило обстрелами
В части домов буквально зияют дыры
В части домов буквально зияют дыры
Но главное остались четверолапые горожане
Но главное остались четверолапые горожане

Как сообщал "Телеграф", ранее аисты вернулись в Днепропетровскую область, которая уже второй месяц мужественно отбивает попытки оккупантов прорваться.

Теги:
#Чернигов #Птицы #Аист
Алексей Арестович
Украина
В Мариуполе морпехи пробились к "Азову": Арестович сообщил детали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
В Мариуполе морпехи пробились к "Азову": Арестович сообщил детали
Дата публикации
Категория
Эмманюэль Макрон
Макрон снова захотел позвонить путину и Зеленскому: о чем будут говорить
Дата публикации
Категория
Украинцы теперь имеют больше возможностей защитить небо
Важное вооружение от американцев уже в Украине – Пентагон
Дата публикации
Категория
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии собираются в Киев
Сразу четыре европейских президента едут в Киев на встречу к Зеленскому: первое фото
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 13 апреля
Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а путин гнет свою линию