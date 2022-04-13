Живет Украина! В разрушенном войной селе под Черниговом увидели добрый знак
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Нашу страну так просто не сломить
В Новоселовке, расположенной сразу под Черниговом, после выхода российских оккупантов увидели аистов, которые посреди разрухи строят себе гнезда.
Фото сделал корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний.
Как известно, российские военные почти полностью окружили Чернигов и недели пытались его взять под свой контроль. Среди прочих, им была некоторое время подконтрольна Новоселовка на северо-востоке от областного центра.
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Сейчас, несмотря на всю разруху, которую россияне принесли в мирное село, оно постепенно возвращается к жизни.
Первой начала брать свое природа, — аисты уже не только вернулись, но и активно обживаются.
Что происходило в Чернигове?
Российские военные пытались взять Чернигов, чтобы через него с еще одной стороны прорваться к столице, к Киеву.
Город сильно пострадал от обстрелов, вследствие боевых действий из него выехало большинство местных жителей, но Чернигов так и не сдался "русскому миру".
Вот несколько кадров для понимания, что там сейчас происходит:
Как сообщал "Телеграф", ранее аисты вернулись в Днепропетровскую область, которая уже второй месяц мужественно отбивает попытки оккупантов прорваться.
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