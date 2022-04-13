Живет Украина! В разрушенном войной селе под Черниговом увидели добрый знак

Нашу страну так просто не сломить

В Новоселовке, расположенной сразу под Черниговом, после выхода российских оккупантов увидели аистов, которые посреди разрухи строят себе гнезда.

Фото сделал корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний.

Как известно, российские военные почти полностью окружили Чернигов и недели пытались его взять под свой контроль. Среди прочих, им была некоторое время подконтрольна Новоселовка на северо-востоке от областного центра.

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Месторасположение Новоселовки на карте

Сейчас, несмотря на всю разруху, которую россияне принесли в мирное село, оно постепенно возвращается к жизни.

Первой начала брать свое природа, — аисты уже не только вернулись, но и активно обживаются.

Величественные птицы всегда считались добрым знаком

Жизнь всегда побеждает

В населенном пункте полная разруха

Что происходило в Чернигове?

Российские военные пытались взять Чернигов, чтобы через него с еще одной стороны прорваться к столице, к Киеву.

Город сильно пострадал от обстрелов, вследствие боевых действий из него выехало большинство местных жителей, но Чернигов так и не сдался "русскому миру".

Вот несколько кадров для понимания, что там сейчас происходит:

Чернигов сильно пострадал от "русского мира"

Здания просто посносило обстрелами

В части домов буквально зияют дыры

Но главное остались четверолапые горожане

Как сообщал "Телеграф", ранее аисты вернулись в Днепропетровскую область, которая уже второй месяц мужественно отбивает попытки оккупантов прорваться.