Аист, несущий младенца в россию, не смотрит ребенку в глаза: самые смешные шутки об рф до 1 апреля

Каждый год, 1 апреля, весь мир празднует один из самых веселых праздников в году – День юмора. А украинцы — это, наверное, самая веселая нация в мире, потому что даже в период войны мы не теряем позитива и создаем еще больше новых шуток. Только сейчас эти анекдоты в основном о россиянах и россии.

Иностранцы, знающие русский фольклор, не покупают у россии конфет, они помнят из чего россияне все время пытаются сделать конфетку…

150 лет назад в россии отменили крепостное право. Но прогресс не стоит на месте, и теперь у России не существует никакого права вообще.

– Изя, россия, оказывается, не выходила из СССР. – Я тебе больше скажу, Сема, россия еще не вышла из Золотой Орды!

На занятиях агентов ЦРУ: – Запомните, вы едете на россию, поэтому когда компьютер попросит вас набрать пароль, наберите слово "ПАРОЛЬ".

Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для своих читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.