Били по голове и угрожали прострелить колени: оккупанты пытали женщину-старосту села на Черниговщине

Омбудсмен рассказала, как оккупанты пытали захваченную старосту села

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о новых свидетельствах нарушения российскими оккупантами Женевской конвенции относительно обращения с военнопленными.

Об этом она написала в своем Фейсбук.

"В результате обмена, который состоялся 9 апреля, после 20 дневного плена была освобождена староста села Гремяч на Черниговщине Анна Гаврилина", — сообщила она.

Денисова сообщила, что оккупанты задержали женщину якобы за то, что она "корректировала огонь украинской артиллерии", после чего вывезли ее в палаточный городок. Там они удерживали ее в течении двух недель в холоде и практически без сна.

Во время ежедневных допросов они регулярно били ее замком по голове, стреляли над головой и угрожали прострелить колени.

После этого Гаврилину доставили в российский город Курск, где за проукраинскую позицию состригли волосы.

"Госпожа Анна рассказала об одной из соотечественниц-украинок, которая из-за пыток пыталась повеситься на тюремной простыне", — добавила Денисова.

Омбудсмен обратила внимание, что безосновательные задержания мирных граждан категорически запрещены статьей 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Как сообщалось ранее, Денисова недавно сообщала, что из российского плена освободили 86 женщин-военнослужащих. Россияне подвергали их пыткам, раздевали перед мужчинами и состригли им волосы.