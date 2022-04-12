Били по голові та погрожували прострілити коліна: окупанти катували жінку-староту села на Чернігівщині

Омбудсмен розповіла, як окупанти катували захоплену старосту села.

Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла про нові свідчення порушення російськими окупантами Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

Про це вона написала у своєму Фейсбуку.

"В результаті обміну, який відбувся 9 квітня, після 20 денного полону було звільнено старосту села Грем’яч на Чернігівщині Ганну Гаврилину", — повідомила вона.

Денисова повідомила, що окупанти затримали нібито жінку за те, що вона "коректувала вогонь української артилерії", після чого вивезли її до наметового містечка. Там вони утримували її протягом двох тижнів у холоді і практично без сну.

Під час щоденних допитів вони регулярно били її замком по голові, стріляли над головою та погрожували прострелити коліна.

Після цього Гаврилину доставили до російського міста Курська, де за проукраїнську позицію зістригли волосся.

"Пані Ганна розповіла про одну зі співвітчизниць-українок, яка через катування намагалася повіситися на тюремному простирадлі", — додала Денисова.

Омбудсмен зауважила, що безпідставні затримання мирних громадян категорично заборонені статтею 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Як повідомлялося раніше, Денисова нещодавно повідомляла, що з російського полону звільнили 86 жінок-військовослужбовців. Росіяни піддавали їх катуванням, роздягали перед чоловіками та зістригли їм волосся.