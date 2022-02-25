Животные в условиях эскалации: как позаботиться о домашних любимцах

Многие считают животных членами семьи, поэтому даже не представляют, как оставить их в опасности

В четверг утром, 24 февраля, в Украине началось вторжение российских войск. Украинцы уже знают, как собирать "тревожные чемоданы". Теперь пойдет речь о том, каким правилам нужно следовать в случае непредвиденных ситуаций с животными.

Зоозащитная организация UAnimals подготовила рекомендации, как в условиях эскалации можно позаботиться о своих домашних питомцах.

Положите ветеринарный паспорт с отметками прививки вместе с вашими документами;

Приобретите надежную амуницию и прицепите к ней адресник или жетон с QR-кодом и вашими контактами;

Старайтесь реже гулять без поводка;

Купите достаточный запас корма и воды как минимум на 3-5 дней;

Подготовьте чаши для еды и воды;

Соберите базовую ветеринарную аптечку;

Подготовьте качественную и крепкую переноску или сумку для транспортировки;

Запаситесь средствами гигиены: пакеты для уборки, пеленки, лоток, наполнитель;

Приобретите успокаивающие препараты для питомца (капли, спрей или ошейник);

Обсудите план действий при чрезвычайной ситуации с близкими;

Узнайте, где находятся укрытия или безопасные места;

Заранее позаботьтесь о транспорте. Если у вас нет машины, узнайте, как можно перевозить животное.

Главное в такой ситуации — не паниковать, позаботиться о четырехлапом друге и любите Украину!

Напомним, что в критический момент необходимо быть собранным и сфокусированным, не реагировать на возможные провокации. О том, что нужно и категорически запрещено делать в зоне боевых действий, мы писали ранее.