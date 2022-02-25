Укр

Животные в условиях эскалации: как позаботиться о домашних любимцах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Животные во время эвакуации Новость обновлена 25 февраля 2022, 15:04
Животные во время эвакуации

Многие считают животных членами семьи, поэтому даже не представляют, как оставить их в опасности

В четверг утром, 24 февраля, в Украине началось вторжение российских войск. Украинцы уже знают, как собирать "тревожные чемоданы". Теперь пойдет речь о том, каким правилам нужно следовать в случае непредвиденных ситуаций с животными.

Зоозащитная организация UAnimals подготовила рекомендации, как в условиях эскалации можно позаботиться о своих домашних питомцах.

  • Положите ветеринарный паспорт с отметками прививки вместе с вашими документами;
  • Приобретите надежную амуницию и прицепите к ней адресник или жетон с QR-кодом и вашими контактами;
  • Старайтесь реже гулять без поводка;
  • Купите достаточный запас корма и воды как минимум на 3-5 дней;
  • Подготовьте чаши для еды и воды;
  • Соберите базовую ветеринарную аптечку;
  • Подготовьте качественную и крепкую переноску или сумку для транспортировки;
  • Запаситесь средствами гигиены: пакеты для уборки, пеленки, лоток, наполнитель;
  • Приобретите успокаивающие препараты для питомца (капли, спрей или ошейник);
  • Обсудите план действий при чрезвычайной ситуации с близкими;
  • Узнайте, где находятся укрытия или безопасные места;
  • Заранее позаботьтесь о транспорте. Если у вас нет машины, узнайте, как можно перевозить животное.

Главное в такой ситуации — не паниковать, позаботиться о четырехлапом друге и любите Украину!

Напомним, что в критический момент необходимо быть собранным и сфокусированным, не реагировать на возможные провокации. О том, что нужно и категорически запрещено делать в зоне боевых действий, мы писали ранее.

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#Животные
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