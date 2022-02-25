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Тварини в умовах ескалації: як подбати про домашніх улюбленців

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тварини під час евакуації Новина оновлена 25 лютого 2022, 15:04
Тварини під час евакуації

Багато хто вважає тварин членами сім’ї, тому навіть не уявляє, як залишити їх у небезпеці

У четвер вранці, 24 лютого, в Україні почалося вторгнення російських військ. Українці вже знають, як збирати "тривожні валізи". Тепер йтиметься про те, які правила слід дотримуватися у разі непередбачених ситуацій з тваринами.

Зоозахисна організація UAnimals підготувала рекомендації, як в умовах ескалації можна подбати про своїх домашніх вихованців.

  • Покладіть ветеринарний паспорт з відмітками про щеплення разом із вашими документами;
  • Придбайте надійну амуніцію та причепіть до неї адресник або жетон із QR-кодом та вашими контактами;
  • Намагайтеся рідше гуляти без повідка;
  • Придбайте достатній запас корму та води як мінімум на 3-5 днів;
  • Підготуйте миски для їжі та води;
  • Зберіть базову ветеринарну аптечку;
  • Підготуйте якісну та міцну переноску або сумку для транспортування;
  • Запасіться засобами гігієни: пакети для прибирання, пелюшки, лоток, наповнювач;
  • Придбайте заспокійливі препарати для вихованця (краплі, спрей або нашийник);
  • Обговоріть план дій у разі надзвичайної ситуації з близькими;
  • Дізнайтеся, де знаходяться найближчі укриття чи безпечні місця;
  • Заздалегідь подбайте про транспорт. Якщо у вас немає машини, дізнайтесь, як можна транспортувати тварину.

Головне в такій ситуації — не панікувати, подбати про чотирилапого друга і любити Україну!

Нагадаємо, що у критичний момент необхідно бути зібраними та сфокусованими, не реагувати на можливі провокації. Про те, що потрібно і категорично заборонено робити у зоні бойових дій, ми писали раніше.

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