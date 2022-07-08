"Русофобія звідки не чекали": росіянам забороняють пити на стадіонах

Тарасову назвали у росії русофобкою

Росіяни не вміють пити, а тому в рф не можна продавати на стадіонах навіть пиво.

Такою думкою поділилася заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова. Вона виступає проти продажу алкогольних напоїв на спортивних змаганнях, повідомляє "Спорт-Експрес".

"Ні! І ще раз немає! Ніякого пива! Росіянам не можна пити пиво на стадіонах, бо потім буде водка! І будуть бійки. Нехай насолоджуються дією: чи це футбол, чи хокей", – заявила Тарасова.

Росіяни відразу звинуватили Тарасову в приниженні за національною ознакою. Користувачі вважають ці слова тренера "шаленою русофобією".

Раніше Тарасова накинулася на поляків після гучної заяви польського міністра. Тренеру не сподобалося те, що цивілізовані країни хочуть посилити санкції проти росії у сфері спорту. Пізніше вона зробила випад у бік американців після рішення американського плавця Райана Лохте продати свою олімпійську медаль.

Нагадаємо, російський футболіст заявив, що боїться одягнути футболку із зображенням путіна або триколора, адже на нього можуть накласти санкції. Він назвав цю ситуацію "скасуванням росії".