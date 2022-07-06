Футболіст "Спартака" назвав росію "дупою": постарався онлайн-перекладач

Футболіст осоромився в соцмережах

Люксембурзького футболіста московського "Спартака" Крістофера Мартінса Перейру підвів онлайн-перекладач.

Про це повідомляє Матч ТВ.

Футболіст ефектно анонсував свій приїзд до росії з відпустки. 25-річний опорний півзахисник хотів порадувати фанатів "Спартака", проте, схоже, онлайн-перекладач невдало переклав слово "назад". Зрештою спортсмен назвав речі своїми іменами.

"Все в порядку. Я скоро повернуся в дупу", — написав Перейра в сторіс в Instagram, додавши тег "Москва. Росія" у райдужних кольорах ЛГБТ-прапора.

Трохи пізніше він замінив у сторіс слово "дупа" на "назад", а також прибрав райдужні кольори зі свого посту.

Пресаташе "Спартака" Дмитро Зеленов припускає, що Мартінс невдало використав онлайн-перекладач.

"Можу припустити, що цього разу він використовував онлайн-перекладач. Слова "назад" і "задница" однокорінні. Мабуть, справа в цьому. Найголовніше, що Мартінс мав добрі наміри, хотів російською мовою заспокоїти вболівальників, що важливіше. Суть важливіше форми. Вийшло, посміялися, та й гаразд, все добре", — заявив Зеленов.

Додамо, у мережі слова Мартінса наробили галасу.

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