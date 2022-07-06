Футболист "Спартака" назвал россию "задницей": постарался онлайн-переводчик

Футболист оконфузился в соцсетях

Люксембуржского футболиста московского "Спартака" Кристофера Мартинса Перейру подвел онлайн-переводчик.

Об этом сообщает Матч ТВ.

Футболист эффектно анонсировал свой приезд в россию из отпуска. 25-летний опорный полузащитник хотел порадовать фанатов "Спартака", однако, похоже, онлайн-переводчик неудачно перевел слово: "назад". В итоге спортсмен назвал вещи своими именами.

"Все в порядке. Я скоро вернусь в задницу", – написал Перейра в сторис в Instagram, добавив тег "Москва. Россия" в радужных цветах ЛГБТ-флага.

Чуть позже он заменил в сторис слово "задница" на "обратно", а также убрал радужные цвета из своего поста.

Пресс-атташе "Спартака" Дмитрий Зеленов предполагает, что Мартинс неудачно использовал онлайн-переводчик.

"Могу предположить, что в этот раз он использовал онлайн-переводчик. Слова "назад" и "задница" однокоренные. Видимо, дело в этом. Самое главное, что Мартинс имел добрые намерения, хотел на русском языке успокоить болельщиков, что важнее. Суть важнее формы. Получилось, посмеялись, ну и ладно, все хорошо", — заявил Зеленов.

Добавим, в сети слова Мартинса наделали шуму.

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