"россия — наш старший брат": сербы приехали на поклон в рф

Чемпион Сербии сыграет с чемпионом рф

Генеральный директор ФК "Црвена Звезда" (Белград) Звездан Терзич считает россию, развязавшую полномасштабную войну в Украине, братской страной.

Соответствующий комментарий сербского функционера доступен на "Матч ТВ".

На пресс-конференции перед товарищеской игрой против "Зенита" (Санкт-Петербург) Терзич заявил, что клуб рад приехать в рф, чтобы порадовать российских болельщиков. Кроме того, команды будут углублять сотрудничество в сфере обмена молодых футболистов.

"Рад быть в россии, это наша братская страна. россия — наш старший брат, рады приехать сюда играть в футбол. Это всё — для удовольствия болельщиков двух наших стран. "Зенит" и "Црвена Звезда" — две большие команды, чемпионы своих стран. Хотим вывести наше сотрудничество на новый уровень. Не сомневаюсь, что совместно поднимемся на уровень выше", — заявил Терзич.

Добавим, что российские клубы официально отстранены от международных соревнований. К слову, "Газпром" является спонсором и "Зенита", и "Црвены Звезды". Российская сырьевая компания – спонсор "Црвены Звезды" с 2010 года. Причем контракт только обновили на улучшенных условиях: клуб будет получать по 5 миллиона евро в год как минимум два сезона. Игра между командами пройдет в Сочи 3 июля.

Ранее сообщалось, что баскетболисты "Црвены Звезды" отказались поддержать Украину в матче Евролиги.