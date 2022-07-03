"росія — наш старший брат": серби приїхали на уклін у рф

Чемпіон Сербії зіграє з чемпіоном рф

Генеральний директор ФК "Црвена Звезда" (Бєлград) Звездан Терзіч вважає росію, яка розв’язала повномасштабну війну в Україні, братньою країною.

Відповідний коментар сербського функціонера доступний на "Матч ТВ".

На пресконференції перед товариською грою проти "Зеніту" (Санкт-Петербург) Терзич заявив, що клуб радий приїхати до росії, щоб порадувати російських уболівальників. Крім того, команди поглиблюватимуть співпрацю у сфері обміну молодих футболістів.

"Радий бути в росії, це наша братська країна. росія — наш старший брат, раді приїхати сюди грати у футбол. Це все — для задоволення вболівальників двох наших країн. "Зеніт" і "Црвена Звезда" — дві великі команди, чемпіони своїх країн. "Хочемо вивести нашу співпрацю на новий рівень. Не сумніваюся, що спільно піднімемося на рівень вище", — заявив Терзич.

Додамо, що російські клуби офіційно усунуті від міжнародних змагань. До речі, "Газпром" є спонсором і "Зеніту", і "Црвени Звезди". Російська сировинна компанія – спонсор "Црвени Звезди" з 2010 року. Причому контракт лише оновили на покращених умовах: клуб отримуватиме по 5 мільйонів євро на рік як мінімум два сезони. Гра між командами пройде у Сочі 3 липня.

Раніше повідомлялося, що баскетболісти "Црвени Звезди" відмовилися підтримати Україну у матчі Євроліги.