Футболіст збірної України викинув у сміття прапори рф на очах росіян

Спортсменові ніхто й слова не сказав

Нападник київського "Динамо" та молодіжної збірної України Владислав Ванат демонстративно викинув прапорці росії на смітник в аеропорту Вірменії.

Про це повідомив український коментатор Віктор Вацко на своєму YouTube-каналі.

Коментатор розповів, що українські футболісти поверталися додому після гостьового матчу з Вірменією (0:2 на користь "Жовто-синіх"). В аеропорту Ванат помітив магазинчик, який торгував російською атрибутикою. Футболіст скупив усі російські прапорці, а потім демонстративно викинув їх у сміття. Примітно, що за цими діями форварда "Динамо" спостерігали росіяни, які чекали рейс на батьківщину.

"Після матчу з Вірменією наші хлопці поверталися додому. І так вийшло, що наші ворота в аеропорту опинилися по сусідству з рейсами на Сочі та Москву. У залі очікування сиділи пасажири. А у лаптеногих є така фішка, особливо у колгоспних лаптеногих, що вони одягаються в якусь х**ню з символікою своєї країни – футболки у кольорах дешевої зубної пасти чи двоголової курки.

Форвард "Динамо" Влад Ванат, надивившись на весь цей колорит, зайшов у сувенірну крамницю та скупив усі прапорці рф. Вийшов з оберемком цих прапорців, підійшов до смітника і на очах у пасажирів цих двох рейсів на росію відкрив смітник і викинув туди всі ці прапорці.

Як ви думаєте, скільки громадян курника сказали футболістові хоча б слово?" — зазначив Вацко.

Додамо, що під час гри українців із Вірменією із трибун кричали: "росія".

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної росії допомагав українським біженцям у Німеччині.

Нагадаємо, Євген Селезньов жорстко розкритикував росіян через війну в Україні.