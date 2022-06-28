Футболіст кардинально змінив думку після початку повномасштабної війни

Скандальний український нападник Євген Селезньов перейшов на українську мову після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це він заявив на каналі "Футбол 1,2,3" під час бесіди із директором каналу Олександром Денисовим. Обидва є уродженцями Донбасу.

Крім того, нападник "Минаю" висловився про росіян, які підтримують війну в сусідній країні.

"Там мозку взагалі немає. Там немає ні серця, ні мозку. Вони якісь промиті, дурні. Що ви робите? Куди ти стріляєш по дітях? Ти й****тий чи що? Яка операція? Ти що, хірург, б*я, чи хто? Хто тебе питав? Я фашист? Та я російською буду з тобою говорити. Який я фашист? Я в Макіївці народився, б*я. У мене прадід герой Радянського Союзу. Який я на**й фашист"? Я просив тебе йти на мою землю?" — заявив Селезньов.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, рік тому Селезньов потрапив у мовний скандал, відмовившись від спілкування українською мовою з головним тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем.

Раніше повідомлялося, що ексфорвард "Динамо" Олександр Алієв жорстко розкритикував нардепа Миколу Тищенка. Також Олександр пройшовся і по футболісту Івану Ордецю, який зараз виступає за московське "Динамо".