Союзник путіна з ОДКБ планує виграти чемпіонат світу з футболу: у мережі сміються

У Вірменії ставлять досить сміливі цілі

Ціль збірної Вірменії з футболу – перемога на чемпіонаті світу або Європи в найближчі десятиліття.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час свого виступу на зустрічі з президентом УЄФА Александером Чеферіном та президентом ФІФА Джанні Інфантіно, передає arka.am.

Пашинян розповів, що ця ціль національної команди позначена у Стратегії трансформації Вірменії до 2050 року. Крім того, він подякував міжнародним футбольним організаціям за допомогу в будівництві невеликих футбольних арен у країні. Прем’єр додав, що у Вірменії можуть збудувати з нуля новий стадіон, який відповідатиме всім сучасним стандартам.

"За останні три роки Федерація футболу Вірменії за підтримки ФІФА побудувала 90 нових маленьких стадіонів у 7 областях Вірменії. Для їх функціонування ФІФА виділить близько 2,5 мільйона доларів. Президент ФІФА сьогодні констатував, що ці 90 малих стадіонів у Республіці Вірменія в майбутньому перетворяться у 300. Сьогодні під час нашої бесіди з президентом ФІФА, а також під час попередньої зустрічі з президентом УЄФА ми обговорили можливість будівництва у Вірменії з нуля нового стадіону, який відповідатиме всім сучасним стандартам", — заявив Пашинян.

У мережі сміються з заяви прем’єр-міністра Вірменії.

Збірна Вірменії з футболу займає 92-е місце в рейтингу ФІФА (березень 2022 року). Додамо, що команда Вірменії жодного разу у своїй історії не кваліфікувалася ні на ЧС, ні на ЧЄ.

Нагадаємо, Вірменія є членом Організації Договору про колективну безпеку, куди входить росія.

Раніше повідомлялося, що збірна України не зуміла пробитися на ЧС-2022 з футболу, поступившись у фіналі європейської кваліфікації команді Вельсу (1:0). Додамо, що свій останній матч "Жовто-сині" зіграли у Лізі націй проти Ірландії (1:1).